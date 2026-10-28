Impulsa SSPE reinserción social en el CERESO No. 7 de Cuauhtémoc

– 100% de internos participa en actividades laborales o académicas

Como parte de las acciones para fortalecer los procesos de reinserción social del Sistema Penitenciario, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, realizó un recorrido por el CERESO Estatal No. 7, ubicado en el municipio de Cuauhtémoc, para supervisar sus condiciones operativas, además de sostener un acercamiento con el personal.

Durante la visita, realizada la tarde de este 27 de octubre, el titular de la SSPE informó que se buscará fortalecer los estándares de operación, atención y reinserción social al interior del centro.

Como parte del recorrido, el secretario supervisó las instalaciones, las estancias de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), así como los programas de capacitación laboral y superación académica, con el propósito de conocer de manera directa las condiciones del centro y las acciones implementadas a favor de la reinserción.

Asimismo, el Subsecretario del Sistema Penitenciario y Reinserción Social, Ricardo Fernández Acosta, informó que dicho Cereso cuenta con 479 Personas Privadas de la Libertad, de los cuales el 100 por ciento se encuentra adscrito a alguna actividad laboral o académica.

Cabe señalar que como parte de su agenda, Aguirre mantiene visitas permanentes a todas las áreas de la SSPE, esto desde su nombramiento como titular de la corporación, ejemplo de ello es su reciente visita al Cereso No.4 de Parral.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de avanzar hacia un sistema penitenciario de excelencia, mediante la mejora continua, el fortalecimiento de sus procedimientos y la adopción de estándares que contribuyan a una operación segura, ordenada y con enfoque humanista.