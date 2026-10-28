Inicia construcción de tres pasos inferiores sobre el bulevar Francisco Villarreal Torres en Ciudad Juárez

_-Los cruces con Valle del Sol, Tomás Fernández y bulevar Independencia beneficiarán a más de 1.5 millones de habitantes_

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informa que inició la construcción de tres pasos inferiores sobre el bulevar Francisco Villarreal Torres (avenida de las Torres), en Ciudad Juárez.

El objetivo es dar mayor fluidez al tránsito en uno de los corredores viales más importantes de la localidad, mediante estos proyectos que beneficiarán a más de 1.5 millones de habitantes.

Los trabajos comenzaron a mediados de octubre en el cruce con el bulevar Independencia (Talamás Camandari), donde se registra un avance físico de 1 por ciento y se realizan actividades de perforación de pilas.

A finales de este mes iniciarán los pasos inferiores en los cruces con la avenida Valle del Sol y con el bulevar Tomás Fernández, con lo que las tres intersecciones quedarán en proceso de construcción.

Para reducir las afectaciones durante la ejecución, la circulación se mantendrá por los carriles laterales. En el cruce con Valle del Sol, quienes viajen de norte a sur deberán tomar la lateral antes de llegar al S-Mart, y de sur a norte, a la altura del acceso a Plaza Sendero, para reincorporarse a la vía principal pasando la zona de obra.

En el cruce con Tomás Fernández, ambos sentidos utilizarán los carriles laterales antes de llegar a la intersección. Estas rutas operarán a partir de noviembre de 2026.

En el cruce con Independencia (Talamás Camandari), las rutas alternas comenzarán en diciembre de 2026: de sur a norte, por la avenida Miguel de la Madrid y la calle Ramón Rayón, y de norte a sur, por las calles Praderas del Norte y Yepómera.

La SCOP agradece la comprensión y la paciencia de la ciudadanía durante el desarrollo de estas obras, y reitera el llamado a salir con anticipación, considerar los tiempos de traslado, utilizar las rutas alternas, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal en la zona de trabajo.