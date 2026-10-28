Retatrutida vs. semaglutida vs. tirzepatida: cómo se comparan estos tres compuestos de investigación

En pocos años, la investigación sobre péptidos incretínicos pasó de estudiar un solo receptor a estudiar tres al mismo tiempo. La semaglutida actúa sobre el receptor GLP-1. La tirzepatida suma el receptor GIP. La retatrutida agrega un tercero: el receptor de glucagón. Esta guía compara cómo funciona cada molécula, qué receptores activa y qué han medido los ensayos clínicos publicados hasta octubre de 2026.

Qué tienen en común

Los tres compuestos son péptidos diseñados a partir de hormonas intestinales llamadas incretinas, que participan en la regulación de la glucosa y del apetito. En los ensayos clínicos, los tres se aplicaron una vez por semana. La diferencia principal entre ellos es el número de receptores que activan, y esa diferencia es justamente lo que los grupos de investigación buscan medir.

Semaglutida: agonista de un solo receptor

La semaglutida es un análogo del GLP-1. En los modelos estudiados, la activación de este receptor se asocia con secreción de insulina dependiente de glucosa, menor liberación de glucagón, vaciamiento gástrico más lento y señales de saciedad.

Su ensayo de referencia en obesidad es STEP 1. En ese estudio, 1,961 adultos sin diabetes recibieron semaglutida 2.4 mg o placebo durante 68 semanas. El cambio promedio de peso fue de -14.9% con semaglutida frente a -2.4% con placebo.

Tirzepatida: agonista dual GIP y GLP-1

La tirzepatida es una sola molécula que activa dos receptores: GIP y GLP-1. La pregunta científica detrás de su diseño era si sumar la señal de GIP aumentaría el efecto observado con GLP-1 solo.

En SURMOUNT-1, 2,539 adultos con obesidad y sin diabetes recibieron tirzepatida 5, 10 o 15 mg o placebo durante 72 semanas. El cambio promedio de peso fue de -15.0%, -19.5% y -20.9% según la dosis, frente a -3.1% con placebo.

Después llegó la comparación directa. En SURMOUNT-5, con 751 participantes, el cambio de peso a 72 semanas fue de -20.2% con tirzepatida y -13.7% con semaglutida. Los eventos gastrointestinales que llevaron a suspender el tratamiento fueron más frecuentes con semaglutida (5.6%) que con tirzepatida (2.7%).

Retatrutida: el primer triple agonista en fase 3

La retatrutida (código de desarrollo LY3437943) es una sola molécula que activa los receptores de GIP, GLP-1 y glucagón. El receptor de glucagón es la novedad. Una de las hipótesis que se estudian es que esta tercera señal influye en el gasto energético y en el metabolismo de lípidos en el hígado, algo que los agonistas de uno o dos receptores no abordan de la misma forma.

El programa de fase 3 se llama TRIUMPH. Estos son los resultados más relevantes publicados hasta ahora:

TRIUMPH-1 (obesidad sin diabetes): 2,339 adultos durante 80 semanas. El cambio promedio de peso fue de -17.6% (4 mg), -23.7% (9 mg) y -25.0% (12 mg), frente a -3.9% con placebo. Los eventos adversos más comunes fueron gastrointestinales.

2,339 adultos durante 80 semanas. El cambio promedio de peso fue de -17.6% (4 mg), -23.7% (9 mg) y -25.0% (12 mg), frente a -3.9% con placebo. Los eventos adversos más comunes fueron gastrointestinales. TRIUMPH-4 (obesidad con osteoartritis de rodilla): 445 adultos durante 68 semanas. El cambio de peso fue de -26.4% con 9 mg y -28.7% con 12 mg, frente a -2.1% con placebo, y el puntaje de dolor WOMAC bajó hasta 75.8%. Cerca de 18% de los participantes con la dosis más alta suspendió el tratamiento por efectos secundarios, contra 4% con placebo.

445 adultos durante 68 semanas. El cambio de peso fue de -26.4% con 9 mg y -28.7% con 12 mg, frente a -2.1% con placebo, y el puntaje de dolor WOMAC bajó hasta 75.8%. Cerca de 18% de los participantes con la dosis más alta suspendió el tratamiento por efectos secundarios, contra 4% con placebo. TRANSCEND-T2D-2 (comparación directa contra semaglutida): los resultados se anunciaron el 28 de octubre de 2026 e incluyeron a 1,298 adultos con diabetes tipo 2 durante 80 semanas. La A1C bajó 2.2% con ambas dosis de retatrutida y 1.8% con semaglutida 2 mg. El cambio de peso fue de -20.9% con retatrutida 12 mg frente a -9.4% con semaglutida. La suspensión por eventos adversos fue de 7.9% con retatrutida 12 mg y 2.7% con semaglutida.

La retatrutida sigue siendo un compuesto en investigación y ninguna autoridad regulatoria del mundo la ha aprobado. La comparación directa contra tirzepatida, TRIUMPH-5, todavía está en curso.

Tabla comparativa

Compuesto Receptores Ensayo de referencia Duración Cambio de peso con la dosis más alta Comparador Semaglutida GLP-1 STEP 1 68 semanas -14.9% Placebo: -2.4% Tirzepatida GIP + GLP-1 SURMOUNT-1 72 semanas -20.9% Placebo: -3.1% Retatrutida GIP + GLP-1 + glucagón TRIUMPH-1 80 semanas -25.0% Placebo: -3.9%

Por qué estas cifras no se comparan directamente

Poner los tres números en una misma tabla ayuda a ver la tendencia, pero no es una comparación científica directa. Hay tres razones:

Poblaciones distintas. Cada ensayo reclutó participantes con características diferentes de peso inicial, edad y padecimientos asociados. Duraciones distintas. STEP 1 duró 68 semanas, SURMOUNT-1 duró 72 y TRIUMPH-1 duró 80. Métodos de análisis distintos. Los ensayos reportan resultados con diferentes “estimandos”. Por ejemplo, los resultados preliminares de TRIUMPH-1 reportaron -28.3% para la dosis de 12 mg con el estimando de eficacia, que considera a quienes siguieron el tratamiento según lo planeado, mientras que el análisis final publicado reporta -25.0% con un método que incluye a todos los participantes asignados.

Las únicas comparaciones directas son los ensayos que enfrentan a dos compuestos en el mismo estudio: SURMOUNT-5 (tirzepatida contra semaglutida) y TRANSCEND-T2D-2 (retatrutida contra semaglutida). La comparación entre retatrutida y tirzepatida tendrá que esperar los resultados de TRIUMPH-5.

La tolerabilidad también merece atención. En los tres programas, los eventos gastrointestinales fueron los más frecuentes, y las tasas de suspensión con la dosis más alta de retatrutida son una variable que la comunidad científica seguirá de cerca.

Cómo elegir material de referencia para el laboratorio

Para estudios in vitro y trabajos comparativos, la calidad del material de referencia determina qué tan confiables son los resultados. Antes de comprar cualquier péptido de investigación, conviene revisar cuatro puntos:

Pureza medida por HPLC , con el resultado específico del lote.

, con el resultado específico del lote. Identidad confirmada por espectrometría de masas , para verificar que la molécula es la correcta.

, para verificar que la molécula es la correcta. Reporte de contaminantes , incluyendo endotoxinas, metales pesados y esterilidad.

, incluyendo endotoxinas, metales pesados y esterilidad. Certificado de análisis (COA) por lote, emitido por un laboratorio acreditado bajo ISO/IEC 17025, con un código que coincida con el del vial.

En Certified-PepMex, cada lote se fabrica en Estados Unidos y se analiza en Vanguard Laboratory, en Olympia, Washington, un laboratorio acreditado bajo ISO/IEC 17025:2017. Para la retatrutida, la pureza documentada es igual o mayor a 99% por HPLC, y el COA y el reporte de contaminantes de cada lote están disponibles en su biblioteca de certificados. Si tu protocolo requiere el triple agonista, Compra retatrutida en Pep Mex certificado y verifica el código de lote contra su COA antes de comenzar.certified-peptidos

Para estudios que comparan los tres mecanismos lado a lado, el mismo catálogo incluye semaglutida para investigación y tirzepatida para investigación, ambas con COA por lote del mismo laboratorio. Trabajar con material de un mismo proveedor y un mismo proceso de control de calidad reduce una variable más al comparar resultados entre compuestos.certified-peptidos+1

Nota importante

Los productos mencionados se venden exclusivamente para investigación de laboratorio in vitro. No son medicamentos, no sustituyen a Ozempic, Wegovy, Mounjaro ni Zepbound, y no son aptos para consumo humano ni veterinario. Los datos clínicos de este artículo provienen de ensayos publicados y se presentan solo con fines informativos y educativos. La retatrutida no está autorizada para su comercialización por la FDA ni registrada como medicamento en México.