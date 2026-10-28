Transcurre ExpoGan con saldo blanco

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa que ExpoGan 2026 transcurre, hasta el momento, con saldo blanco, con un operativo de vigilancia y prevención para brindar seguridad a las familias que acuden a la fiesta ganadera.

En el despliegue participan elementos de Eventos Especiales, Proximidad, Policía Montada, Grupo de Operaciones Rurales y D.A.R.E., con apoyo de los grupos de reacción EPE, K-9 y bomberos para atender situaciones que requieran su intervención.

La vigilancia incluye presencia policial en los accesos y taquillas, así como recorridos en vehículos todoterreno y cuatrimotos por los estacionamientos destinados al evento.

Para fortalecer la coordinación, el operativo contempla un Centro de Mando Móvil y un C2M enlazado a la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), que permiten monitorear las instalaciones y realizar recorridos virtuales.

Los fines de semana, la vigilancia se refuerza con vuelos de drones y el apoyo del helicóptero Halcón 1, conforme a las necesidades del servicio.

La DSPM exhorta a las y los asistentes a seguir las indicaciones del personal de seguridad, mantener a niñas y niños bajo supervisión y solicitar apoyo a los elementos presentes o al número de emergencias 9-1-1.