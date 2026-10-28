Detiene AEI a dos por violencia familiar, lesiones y daños en la ciudad de Chihuahua

En seguimiento de las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a dos personas que contaban con órdenes de aprehensión en la ciudad de Chihuahua.

La persona de nombre Francisco S. R., de 39 años de edad, quien aparece como probable responsable de los delitos de violencia familiar y daños cometidos en perjuicio de tres víctimas, fue detenida en la colonia Los Linces.

Mientras que, Oscar Alan M.H. de 22 años de edad, quien aparece como probable responsable de los delitos de violencia familiar y lesiones cometidos en perjuicio de tres víctimas, fue detenido en la colonia Granjas del Cerro Grande,

Los detenidos fueron puestos a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Morelos conocedores de las respectivas causas penales, para ser llevados a las audiencias de formulación de imputación.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)