No traicionaron unas siglas, traicionaron la confianza de su militancia: Memo Ramírez

Ante las renuncias de Dalila Villalobos y Vicencio Chávez al Partido Revolucionario Institucional, el diputado Memo Ramírez cuestionó que ambos hayan decidido separarse del partido después de las oportunidades y el respaldo que recibieron durante sus trayectorias políticas.

“Se vale tener diferencias y tomar otro camino, pero también hay que tener memoria. El PRI les abrió las puertas, respaldó sus candidaturas y hubo mucha gente que trabajó para que llegaran a ocupar esos espacios. Hoy, desde mi punto de vista, antepusieron sus intereses personales a la confianza de quienes los apoyaron”, expresó.

El legislador parralense sostuvo que estas renuncias no representan un retroceso para el priismo local, pues el partido no depende de quienes ocupan cargos públicos, sino de su militancia.

“El PRI es la señora que abre las puertas de su casa para una reunión, el vecino que recorre su colonia, los jóvenes que participan en las campañas y todos aquellos que han defendido nuestras siglas sin pedir nada a cambio. A ellos es a quienes hoy se les está dando la espalda”, afirmó.

Memo aseguró que el trabajo político en Parral continuará y que las decisiones individuales no deben confundirse con el rumbo de toda una organización.

“Que cada quien asuma sus decisiones. Nosotros seguiremos trabajando, dando la cara y respondiendo a quienes han confiado en este proyecto. Porque los cargos se terminan, pero la lealtad a quienes te ayudaron a llegar no debería tener fecha de caducidad”, concluyó.