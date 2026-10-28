Anuncia SCOP cierre de carriles centrales en avenida Tecnológico por construcción de pasos a desnivel

– _A partir del sábado 31 de octubre y hasta nuevo aviso, se suspenderá el tránsito en el tramo situado entre las avenidas Los Arcos y Desarrollo, en sentido sur-norte_

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que a partir de este sábado, será cerrada la circulación un tramo del cuerpo principal de la avenida Tecnológico, para continuar con la construcción de los pasos a desnivel en la zona norte de la ciudad.

La medida se implementará en el trayecto ubicado entre las avenidas Los Arcos y Desarrollo, en sentido sur-norte, y concluirá hasta nuevo aviso.

Por lo tanto, las y los automovilistas que circulen por el lateral a la altura de Los Arcos, no podrán incorporarse a los carriles centrales.

La SCOP dio a conocer que los cruces transversales de Guillermo Prieto Luján y Desarrollo no tendrán suspensiones, por lo que se mantendrá la circulación en ambas vialidades.

La dependencia agradece la paciencia y comprensión de los conductores ante las molestias temporales que ocasionan el desarrollo de estas obras. Pide a quienes circulan por la zona tomar precauciones, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal que se ubica en el lugar.