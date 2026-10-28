FGR obtiene sentencia de 10 años de prisió contra detenida con más de 100 kilos de marihuana

La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó en proceso la participación de Ramón “N” en la comisión del delito de posesión de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores para arma de fuego, todos de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, y el diverso contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana con fines de comercio en su variante de venta.

Con los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el juez de Distrito emitió sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado de 10 años ocho meses de prisión y el pago de una multa de 133 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

De acuerdo con los hechos, Ramón “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien inició indagatorias con base en la información recibida en el Informe Policial Homologado (IPH) suscrito por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), quienes hicieron la detención de Ramón “N”, cuando portaba un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador, en el fraccionamiento Los Arcos en Ciudad Juarez, Chihuahua.

Al momento de la detención, las autoridades aseguraron cuatro armas cortas, dos armas largas, 13 cargadores, 306 cartuchos, 22 paquetes rectangulares que contienen cannabis sativa l., (marihuana) con un peso neto entregado en conjunto de 110 kilos 803 gramos y cuatro chalecos tácticos

La Fiscalía General de la República (FGR) invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, o se comunique al teléfono 656 6398616, correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx.