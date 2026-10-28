Reconocen regidoras del PRI obra pública hecha en esta administración

Como grupo edilicio del PRI en el Ayuntamiento de Chihuahua, las regidoras Ana Lilia Orozco y Rosy Carmona, reconocieron la construcción de obras trascendentes como dos puentes vehiculares en puntos estratégicos de la ciudad, así como la pavimentación de calles en colonias periféricas y la renovación de lámparas de alumbrado público.

Lo anterior se dio durante la sesión ordinaria de Cabildo en el punto de la Glosa correspondiente al 2do Informe del Presidente Municipal Marco Bonilla Mendoza.

Las ediles priistas, presentaron un documento en el que opinaron con respecto a ejes de Seguridad, Educación, Salud, Desarrollo Económico, Infraestructura, Presupuesto Participativo y rendición de cuentas.

Destacaron que con el crecimiento de la ciudad la población exige vialidades que permitan a las familias trasladarse con mayor seguridad y rapidez a cada uno de sus destinos.

“Reconocemos también la construcción en curso de la gaza de incorporación de la avenida Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud, la que permitirá un desfogue vehicular que se aglutina en ese punto de la ciudad”, mencionó Ana Lilia Orozco.

Abundó que esta inversión hecha en movilidad, debiera incrementarse también para atender necesidades en colonias y la zona rural con acciones como la pavimentación, mantenimiento de calles, alumbrado, así como en adecuar los espacios públicos que influyen directamente en la vida diaria de las personas.

Durante su intervención, tanto Ana Lilia Orozco como Rosy Carmona, explicaron que la seguridad pública es una responsabilidad municipal que sigue preocupando a la ciudadanía.

“Hemos respaldado la asignación de recursos para fortalecer a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, porque proteger a las familias requiere policías preparados, equipamiento y herramientas para prevenir y combatir los delitos. Destacamos además la formación a policías, la incorporación de patrullas modernas, equipadas y la mejora de equipos de comunicación”.

La coordinadora de este Grupo edilicio, añadió a su intervención, fortalecer la atención a las personas con discapacidad y a quienes las cuidan. Seguir emprendiendo acciones que favorezcan la accesibilidad, la inclusión y la autonomía.

En materia de educación, dijeron que es una responsabilidad pública en la que participan distintos órdenes de gobierno, por ello exigen a la Federación para que cumpla con sus obligaciones y que los recursos lleguen de manera suficiente y oportuna para atender las necesidades de los planteles.

Las ediles del PRI, destacaron que continuarán atentas a la conclusión de las obras comprometidas, a su calidad y al beneficio que representan para la ciudadanía. “También daremos seguimiento a los proyectos del presupuesto participativo para que las propuestas elegidas se conviertan en obras y servicios para nuestras comunidades”.

Y finalmente dijeron: “seremos vigilantes, como regidoras, para que el destino y la aplicación de los recursos públicos, cada peso que aportan las y los chihuahuenses, sea administrado con responsabilidad, transparencia y en beneficio de la sociedad”.