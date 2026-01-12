Cuesta de enero; llama Canaco a no gastar y mipymes a buscar oportunidades

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que ante la cuesta de enero es necesario no gastar y al sector comercial lanza un llamado de buscar nuevas oportunidades en especial en productividad.

“Las recomendaciones son ser muy cuidadosos con los gastos, que no sean prioritarios hay que hacer una muy buena planeación de los ingresos y egresos que tenga cada uno”, comentó.

Para el sector empresarial destacó que de alguna manera hay que buscar áreas de oportunidad con la productividad, ya que será complicado en cuanto a la disminución y baja de economía de este año, por lo cual se tienen que buscar posibilidades de negocio.

“Siempre tenemos áreas de oportunidad en gastar menos en agua, inventario y estar más capacitados, hay que echar números, no todos tenemos esas oportunidades pero en Canaco podemos ayudarlos si se acercan con sus empresas”, comentó.

Las oficinas de Canaco tendrán las puertas abiertas para el empresariado micro y pequeña empresa que requiera una asesoría, la casa del comercio se localiza en la calle Pedro Zuluaga 11200.