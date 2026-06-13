Muere mujer de 33 años en la Comandancia Norte; investigan causas

Una mujer de 33 años de edad, identificada como Sandra Solís, falleció durante la madrugada en las instalaciones de la Comandancia Norte, luego de haber sido ingresada presuntamente por un cuadro de intoxicación. Los primeros reportes señalan que su ingreso se registró alrededor de las 3:58 de la mañana.

Tras reportarse el deceso, elementos de seguridad y personal de la Fiscalía acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. La zona fue resguardada mientras se desarrollaban las primeras investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial las causas de la muerte, por lo que será a través de los peritajes y la necropsia de ley como se determine qué originó el fallecimiento de la mujer. El caso quedó a cargo de la autoridad ministerial para el seguimiento de las indagatorias.