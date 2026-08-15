¿Cuál crisis? Inés García confirma que sigue con Lamine Yamal al compartir fotos de su fiesta de cumpleaños

Inés García despejó los rumores de ruptura con Lamine Yamal al compartir fotos de la fiesta de cumpleaños del futbolista, después de versiones que apuntaron a una supuesta infidelidad.

Inés García despejó cualquier duda sobre una probable ruptura con Lamine Yamal al compartir fotos donde aparecen juntos en la fiesta de cumpleaños del jugador del Barcelona.https://terrific-live-polls.web.

Las imágenes llegan después de varias semanas de rumores que apuntaron a una crisis en la pareja y a una supuesta infidelidad del futbolista.

Lamine Yamal e Inés García siguen juntos y felices y celebraron en grande el cumpleaños 19 del futbolista del Barcelona (Instagram)

La influencer publicó fotografías de la celebración en sus redes sociales, entre ellas algunas en las que aparece junto a Yamal.

Se entiende este gesto como una respuesta directa a las versiones que circularon después de la final del Mundial de Futbol, cuando algunos usuarios interpretaron determinados momentos de las celebraciones como señales de distanciamiento entre ambos.

Los rumores de ruptura entre Lamine Yamal e Inés García

Las especulaciones aumentaron después de la celebración del título mundial de España. Algunos videos difundidos en redes mostraron a Lamine Yamal aparentemente distante de Inés García durante los festejos, una situación que generó comentarios sobre una posible crisis sentimental.

Lamine Yamal e Inés García siguen juntos y felices y celebraron en grande el cumpleaños 19 del futbolista del Barcelona (Instagram)

La versión de una supuesta infidelidad se sumó poco después debido a unas supuestas fotos en las que el futbolista estaba con otra mujer. Sin embargo, todo parece indicar que fueron generadas con IA.

Ahora, las evidencias de que siguen juntos y felices llegaron en masa. Inés felicitó a Yamal después de que España conquistó el Mundial con una fotografía de ambos y un mensaje de afecto. El delantero respondió con una declaración de amor y también incluyó imágenes junto a su novia en el álbum que publicó tras la final.

La influencer también quedó involucrada en otra polémica cuando comenzó a circular en X un supuesto comunicado suyo sobre la relación. Su representante aclaró que ese mensaje era falso y recordó que García no tenía una cuenta en esa plataforma.

Lamine Yamal e Inés García siguen juntos y felices y celebraron en grande el cumpleaños 19 del futbolista del Barcelona (Instagram)

Las fotos de la fiesta de cumpleaños demuestran que la pareja continúa junta y que celebraron en grande los 19 años de Lamine junto a amigos y familiares.