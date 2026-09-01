Eligen a Bolaños como nuevo presidente en Diputados

El nuevo presidente de la Mesa Directiva, en sustitución de la panista Kenia López Rabadán.
Raúl Bolaños, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue elegido por la Cámara de Diputados como el nuevo presidente de la Mesa Directiva, en sustitución de la panista Kenia López Rabadán.
En la votación en la Cámara baja, también se decidió que en la primera vicepresidencia quedará el morenista Sergio Gutiérrez Luna; en la segunda, la panista Annia Gómez, y en la tercera vicepresidencia la pevemista Nayeli Fernández.