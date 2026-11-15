Crisis energética y económica golpean el turismo en Cuba: al menos 22 mil empleos han sido afectados

Unos 22 mil puestos de trabajo públicos dentro del sector del turismo han sido afectados en Cuba debido a la actual crisis energética y económica, y al “deterioro progresivo de la actividad” desde la pandemia de la Covid-19, señalaron este sábado medios estatales.

“Al cierre de 2025, el sector contaba con unos 103 mil trabajadores, mientras que actualmente alrededor de 83 mil continúan laborando en sus instalaciones”, puntualizó la víspera el ministro de turismo en Cuba, Juan Carlos García, durante una comparecencia en el programa televisivo estatal Mesa Redonda.

Señaló que muchos de esos trabajadores afectados “mantienen su vínculo con el turismo”, pero tuvieron que incorporarse “temporalmente a otras actividades y sectores, entre ellos hospitales e industrias“.

García reconoció, a su vez, que la reducción no “responde únicamente a las dificultades más recientes” en la isla, marcada por una policrisis con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial, sino también a un “deterioro progresivo de la actividad y sus niveles de comercialización”.

Recordó que antes de la pandemia de la Covid-19, el sector turístico contrataba entre 140 mil y 150 mil trabajadores.

El economista cubano Ricardo Torres avanzó a EFE en junio pasado que el número de trabajadores directamente afectados por el desplome del turismo oscilaba entre los 20 mil y 30 mil.

Torres subrayó entonces que en la isla no se habla de trabajadores “necesariamente despedidos”, pues cuando se paraliza temporalmente una actividad, la legislación laboral cubana contempla la figura del trabajador “interrupto” y se “prioriza su reubicación”.

Sin embargo, advirtió que la situación “golpea directamente las fuentes de ingreso de muchos trabajadores, aunque estos mantengan formalmente el contrato laboral”, pues la mayoría “depende de propinas, de pagos asociados al servicio a visitantes extranjeros y de otros ingresos informales”.

¿Cuál es la importancia del turismo en Cuba?

El turismo, una de las tres mayores fuentes de divisas para Cuba, estaba en crisis desde la Covid-19, pero la presión estadounidense desde enero ha terminado por demoler el sector, paralizando la llegada de vuelos por la falta de combustible y propiciando la salida de hoteleras extranjeras que operaban en la isla por la amenaza de sanciones secundarias.

Cuba recibió de enero a septiembre de este año apenas 477 mil 707 visitantes internacionales, el 65.1% menos que en el mismo período del ejercicio previo, según cifras oficiales.

Ante esta situación, el Ejecutivo de La Habana aprobó en junio —dentro del paquete de las 176 reformas económicas— varias medidas para dinamizar el sector turístico, como la gestión de hoteles por el sector privado, el alquiler de automóviles o los servicios de transporte de viajeros.

Las reformas también permitirán al sector privado ejercer como agentes turísticos y guías.