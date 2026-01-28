Corral dejó sin respuesta observaciones graves de la ASF: “se cree tan impoluto, su cobardía y simulación ahí están”

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que existen observaciones graves por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a las cuentas públicas del Gobierno de Chihuahua en el periodo de Javier Corral Jurado que hasta la fecha no tienen respuesta.

En este sentido, dijo que el exgobernador, quien se cree tan impoluto, nuevamente demuestra su cobardía y su simulación al nunca haber dado respuesta de dichas observaciones.

Ello en relación a la reunión especial que solicitó el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, para determinar si podrá fiscalizar proyectos y programas solventados con participaciones federales, luego de que un juez federal dictaminó que la investigación que se sigue contra Javier Corral es de índole federal por tratarse de un presunto peculado de recursos obtenidos mediante participaciones federales.

“Eso ya lo determinará la propia Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado, en dinero federal y dinero local, pero al fin de cuentas hay observaciones muy fuertes de parte de la Auditoría Superior de la Federación para la época y las cuentas públicas del exgobernador Corral, entonces, nunca dio respuesta y nunca dio noticias, él que se cree tan impoluto, su cobardía y su simulación ahí están”, manifestó Maru Campos.