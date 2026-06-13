Choque entre patrulla municipal y camioneta deja dos mujeres lesionadas en el sur de la ciudad

Un accidente vial se registró la tarde de este sábado en el cruce de las calles Privada de Méndez y Gómez Morín, en la colonia Barrio de Londres, al sur de la ciudad, donde se vieron involucradas una patrulla de la Policía Municipal y una camioneta particular.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad municipal con número económico 1553, adscrita al Distrito Zapata, omitió el señalamiento de alto y terminó impactando de manera lateral una camioneta Ford Courier color negro, en la que viajaban dos mujeres.

Tras el fuerte choque, paramédicos de URGE brindaron atención médica a las ocupantes de la camioneta y posteriormente las trasladaron al Hospital Morelos para una valoración más completa. Agentes de la Policía Vial acudieron al lugar para elaborar el reporte correspondiente, mientras que ambos vehículos presentaron daños materiales de consideración.