Del Toro impulsa victoria de Tadej Pogacar en el Tour de Francia

El pedalista mexicano Isaac del Toro impulsó a su compañero de equipo Tadej Pogacar y el esloveno se llevó la tercera etapa del Tour de Francia y el liderato provisional de la competencia.

El originario de Ensenada aceleró el ritmo en el último kilómetro de la competencia mientras Tadej observaba a sus adversarios antes de lanzar el ataque definitivo a 300 metros de la meta.

En la etapa, que se disputó con un promedio de temperatura de 32 grados, el UAE Emirates mostró una estrategia inteligente y dejó que otros equipos asumieran el desgaste de la jornada. Esperó el momento preciso y se llevó el triunfo.

Con su victoria, Pogacar reafirmó su condición de favorito al título, sumando su victoria número 22 en la historia del Tour de Francia.

Del Toro se ubica en el cuarto sitio de la clasificación general.

La cuarta etapa será un recorrido de media montaña entre Carcassonne y Flickr.