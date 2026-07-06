México buscará más petróleo en Cantarell con tecnología de Petrobras, revela Sheinbaum

Este video presenta una conferencia de prensa en la que una mujer habla desde un podio con el escudo de Estados Unidos Mexicanos y la bandera nacional. Una intérprete de lengua de signos aparece en la esquina inferior derecha. El evento, identificado como una “Conferencia del Pueblo”, aborda temas relacionados con la exploración petrolera, las nuevas técnicas de perforación en aguas profundas y la colaboración entre Pemex y Petrobras. Se menciona el yacimiento de Cantarell como objetivo de exploración. Un hombre también interviene con un micrófono.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, explicó que el país planea intensificar la exploración de petróleo en el yacimiento de Cantarell (ubicado en Campeche) utilizando técnicas avanzadas desarrolladas por la petrolera brasileña, Petrobras, con la que recientemente Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un acuerdo para evaluar proyectos de hidrocarburos en ambas naciones.

“Nos va a ayudar mucho Petrobras porque ellos han desarrollado nuevas técnicas para la exploración de petróleo, particularmente en aguas profundas. Por ejemplo, se está viendo si en Cantarell es uno de los objetivos”, dijo la presidenta.

Destacó que Petrobras ha perfeccionado métodos de exploración en aguas profundas, lo que permitirá buscar nuevas reservas en zonas más profundas de Cantarell. Además, subrayó la importancia de fortalecer a Pemex y la transición energética hacia fuentes renovables antes de 2030.

La mandataria explicó que la meta es mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios, destinados íntegramente a refinerías nacionales. Puntualizó que la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el titular de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, serán convocados a su conferencia matutina para detallar la situación.

Sobreexplotación en Cantarell, culpa de Fox y Calderón: Sheinbaum

La mandataria federal recordó que el yacimiento de Cantarell llegó a producir 3. 2 millones de barriles de petróleo por día, esto como resultado de una sobreexplotación “muy irresponsable en el sexenio de Vicente Fox y después de Felipe Calderón”.

Sheinbaum acusó que la mayor parte del crudo producido se exportó a Estados Unidos, y según la presidenta, pudo haberse limitado, quedando en 2.5 millones de barriles diarios de producción.

Mientras que en la administración del expresidente Vicente Fox en 2003, la producción alcanzó “3.4 millones de barriles diarios. Uno diría: ‘ah, mayor producción, qué bueno’, no, lo que pasa es que es un recurso no renovable”.

“Se sobreexplotó el principal yacimiento de crudo del país, que es Cantarell (…) a demanda de Estados Unidos, se sobreexplotó y se produjo más, pero además, con una técnica que hasta ahora tiene consecuencias”, la cual, explicado por la jefa del Ejecutivo, se trata de la inyección de nitrógeno, contaminando el gas natural con nitrógeno, lo que representa un costo mayor separar estas sustancias. 29/02/2008 Feb. 29, 2008 – Offshore oil equipment along the Akal fault in the waters of Ciudad del Carmen in southern Mexico. The Akal fault is part of a complex of underwater wells that make up the Cantarell oil field, one of the world’s largest. Mexico is struggling to offset declining production in Cantarell, which is leading to declining exports of oil to the United States. (Undated photo courtesy of Petroleos Mexicanos/MCT) SOCIEDAD Europa Press/Contacto/Petroleos Mexicanos

La producción de crudo en Cantarell fue disminuyendo conforme al paso del tiempo. Actualmente, el rendimiento es mínimo; de acuerdo con la presidenta, “no es porque no se sepa explotarlo, sino sencillamente porque se acabó la mayor parte del petróleo de este yacimiento; podrían haber producido 2.5 millones de barriles diarios y hubiera quedado para muchos años más”.

Esta situación motivó a que el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsara la compra de la refinería Deer Park,para producir petróleo y que este se quede en territorio mexicano.