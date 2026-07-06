Niegan amparo a Arturo Fuentes Vélez contra orden de aprehensión

Un juzgado federal negó un recurso de amparo contra orden de aprehensión a Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda en la administración de Javier Corral Jurado.

El exfuncionario promovió el recurso el 02 de agosto del 2025 en contra de la orden de aprehensión concedida a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua bajo la causa penal 1641/2023 por el presunto delito de peculado agravado.

Al respecto, la investigación sostiene que el extitular de Hacienda, en conjunto con otros exservidores públicos, incluyendo a Eduardo Fernández (exsecretario de Salud y presunto testigo protegido), habrían contratado deuda pública para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) por 401 millones de pesos.

Al respecto, el recurso de amparo se habría desechado tras desestimar los argumentos de Fuentes Vélez quién actualmente está en calidad de prófugo de la justicia y cuenta con alerta migratoria.