¿Quién es la hermana de Erling Haaland, el goleador noruego, que sorprende por su increíble parecido?

Gabrielle Haaland, hermana de Erling Haaland, se volvió viral por su increíble parecido con el goleador noruego. Aunque mantiene un perfil discreto, hoy acapara la atención.

Mientras Erling Haaland sigue haciendo historia con la selección de Noruega en el Mundial 2026, otra integrante de su familia ha comenzado a acaparar titulares. Se trata de Gabrielle Braut Haaland, su hermana mayor, quien se volvió viral después de aparecer en las gradas apoyando al delantero.

¿Quién es Gabrielle Haaland, la hermana de Erling Haaland?

Las imágenes de Gabrielle no tardaron en inundar las redes sociales. Miles de aficionados destacaron el enorme parecido físico entre ambos, al grado de llamarla “la versión femenina de Haaland”.

A diferencia de su famoso hermano, Gabrielle Haaland no se dedica al deporte profesional. Ha preferido mantener un perfil discreto, centrado en su vida familiar y alejado de los reflectores que rodean al delantero del Manchester City.

Erling Haaland y sus hermanos: Gabrielle y Astor. (Instagram)

En sus redes sociales suele compartir fotografías de viajes, reuniones familiares y momentos junto a su esposo y su hijo. Aunque cuenta con una creciente comunidad de seguidores, su popularidad se disparó durante el Mundial gracias a las imágenes captadas en las tribunas

El parecido que conquistó las redes

El revuelo comenzó cuando las cámaras enfocaron a Gabrielle durante uno de los partidos de Noruega. Su cabello rubio, complexión atlética y rasgos faciales provocaron que las comparaciones con Erling fueran inevitables.

En plataformas como X, TikTok e Instagram, los usuarios compartieron fotografías de ambos lado a lado, sorprendidos por el parecido. Algunos incluso bromearon con que parecía un filtro o una versión femenina creada con inteligencia artificial.

La atención mediática llegó en un momento en el que Haaland atraviesa uno de los mejores torneos de su carrera. El delantero ha sido pieza clave para que Noruega alcanzara por primera vez los cuartos de final de un Mundial, tras marcar un doblete frente a Brasil en los octavos de final.

Erling Haaland con sus hermanos: Gabrielle y Astor. (Instagram)

¿Quién es la familia de Erling Haaland?

El interés por Gabrielle también ha despertado curiosidad sobre la familia Haaland, quien tiene una fuerte tradición en los deportes.

Su padre, Alf-Inge Haaland, fue jugador profesional y militó en clubes de la Premier League como Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City. Por su parte, su madre, Gry Marita Braut, destacó como atleta de heptatlón en Noruega antes de retirarse para formar una familia.

Astor, Gabrielle y Alf-Inge, hermanos y papá de Erling Haalad. (Instagram)

Erling también tiene dos hermanos mayores: Gabrielle Braut Haaland y Astor Haaland. A diferencia del goleador, ambos han mantenido un perfil bajo y alejado de los reflectores. Astor lleva una vida privada, lejos del mundo del futbol profesional.

No obstante, pese a la fama internacional del delantero, la familia Haaland ha procurado mantenerse unida y lejos de los escándalos.