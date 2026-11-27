Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dijeron respetar si el PAN decide no participar en el proceso federal electoral del 2027, y pidieron a ese partido no responsabilizar al instituto de los sesgos que genera la asignación de diputados plurinominales.

Entrevistado, el consejero Arturo Castillo dijo que los partidos políticos tienen la obligación constitucional de promover la participación ciudadana en los comicios.

“Los partidos políticos tienen la obligación constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática, esto citando la Constitución, esa es una obligación que tienen los partidos políticos, si cada partido decide por su cuenta no participar en contra de ese mandato constitucional, ya es cuestión de ellos”, afirmó.

Destacó que el modelo de representación tiene 30 años, desde 1997, por lo que cuestionó: “¿y ahora quieren venir a decir que es el instituto el responsable de esto?”.

El miércoles, senadores del PAN advirtieron que tomarán todas las acciones que consideren pertinentes en caso de que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) avalen el próximo lunes la fórmula de asignación de diputados plurinominales por partido, y no por coalición, toda vez que ello permitirá a Morena obtener nuevamente en 2027 una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, dijo que entre las posibilidades está que su partido no participe en los comicios del 2027.

Al respecto, la consejera electoral Carla Humphrey afirmó que es respetable la postura del PAN, aunque advirtió que los consejero no se dejarán presionar en sus votaciones.

“Yo entiendo que sea un posicionamiento político, pero nuestra actuación, y esa es la garantía para las y los ciudadanos, debe estar ajena a todas presiones políticas”, sostuvo.