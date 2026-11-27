Desde Monterrey, Nuevo León, ayer sesionó la Comisión Permanente Nacional del PAN, la cual estuvo encabezada por el presidente del CEN, Jorge Romero, y en donde se dieron cita los integrantes de dicha Comisión para por fin facultar a las dirigencias estatales y sus respectivos Consejos, a negociar y formalizar las posibles alianzas o coaliciones para el actual proceso electoral, el cual tendrá su clímax el 6 de junio de 2027, día de la comicios que definirán el futuro de 17 entidades federativas que renovarán sus gubernaturas, incluido por supuesto Chihuahua, por lo que ahí estuvo presente la gobernadora Maru Campos, la dirigente estatal Daniela Álvarez y el delegado político del Comité Ejecutivo Nacional aquí en el estado, Marcelo Torres Cofiño.

Y es que ya prácticamente es un hecho la alianza que el PAN concretará con el PRI aquí en este estado norteño y probablemente en todos donde habrá elecciones, cada uno con sus singularidades, por lo que en Chihuahua será este martes 1 de diciembre, cuando tanto Daniela como su homólogo del PRI, Alex Domínguez, registren ante el Instituto Estatal Electoral el convenio para impulsar la candidatura en común de Marco Bonilla, pues al día siguiente, el día 2, arrancan las precampañas y el alcalde con licencia ya lo hará como precandidato azul y tricolor.

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A propósito de Marco Bonilla, este sábado a las 14 horas tiene programado un evento masivo en el municipio de Santa Isabel, en donde el próximo candidato del PAN y del PRI a la gubernatura, se reunirá con habitantes de la región, no nada más del municipio antes mencionado, ya que tanto el alcalde de Santa Isabel, Fernando Ortega y el de Riva Palacio, Salvador Chacón, aprovecharán el día inhábil para que la conglomeración sea todo un éxito, tanto, que las invitaciones ya comenzaron a correr entre militantes y simpatizantes azules y tricolores, así como a ciudadanos en general que quieran escuchar el proyecto de Marco Bonilla.

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Ya que andamos con el proceso electoral actual, anoche el Instituto Estatal Electoral confirmó que no habrá candidaturas independientes para la gubernatura, pues de plano nadie se aventó por la libre, a pesar de que en la década pasada se puso de moda ser aspirante sin partido, además, este día sesionará el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, el cual es presidido por Alejandro Scherman, y entre otras cosas que están en el orden del día del INE, la Junta Local presentará un informe del trabajo en conjunto que el árbitro electoral federal lleva a cabo con el árbitro local, con el que por cierto se reunió ayer en la sede del IEE que preside la consejera Yanko Durán. A nivel nacional el INE está en una tremenda crisis política, pero a nivel local, la vida sigue.

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Será este lunes, último día del mes de noviembre, cuando el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Pepe Granillo, acuda al Congreso del Estado para entregar de manera formal el Paquete Económico correspondiente al 2027, último de la administración de la gobernadora Maru Campos, por lo que en la sede del Poder Legislativo, el funcionario estatal será recibido por la presidenta del Congreso, Joss Vega y también por integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública que encabezan los diputados Jorge Soto y Arturo Medina como presidente y secretario, los cuales andarán cargaditos de trabajo durante las primeras dos semanas de diciembre, ya que se prevé que el Paquete que contiene la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, se suba al Pleno antes del 20 de diciembre.

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No cabe duda que las comparaciones son odiosas, pero comparar el caso del gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, con el de la gobernadora Maru Campos es realmente irrisorio y hasta increíble. Al de Sinaloa, el cual se vio obligado a pedir licencia, lo acusa una Corte de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y hasta la DEA de tener vínculos con el narco, mientras que lo de Maru es un rumor, una versión de un prófugo de la justicia que ya traía sus asegunes desde la (des)administración del hoy morenista Javier Corral y al que el New York Times le ha dado voz. Pero lo más ridículo de esta comparación, es que ahora sí le creen al NYT, cuando durante todo el sexenio pasado y lo que va del actual, se dedicaron a desacreditar los reportajes de ese medio estadounidense cuando involucraban a AMLO o a Claudia Sheinbaum. Así la “congruencia” de los morenos.