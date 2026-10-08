Consejeros del IEE actúan con alevosía y ventaja en imposición de candidatas; llamaríamos a comparecer a la Presidenta: GPPAN

Debido a la propuesta del Instituto Estatal Electoral de aprobar acciones afirmativas “temporales”, las cuales implican que los partidos políticos postulen mujeres en 23 municipios, el coordinador del Grupos Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, aseveró que los consejeros del IEE “están actuando con alevosía y ventaja”.

“Lo que ha dicho el diputado Alejandro Domínguez puede sonar extremo, pero hay sustento jurídico. ¿Por qué? Porque una autoridad, cuando no acata los criterios, va más allá de lo que es una autoridad superior, que es la Corte, y está por encima de nosotros, incluso de este Congreso. Pero si inventa una legislación, por supuesto que hay elementos, como lo dice el diputado Alejandro Domínguez, de ver una probabilidad”, expresó Chávez Madrid.

El líder de la bancada del PAN destacó que “yo estaría de acuerdo primero en dialogar con los consejeros, en que entraran en razón, y yo no quiero que se vea esto como una amenaza, jamás amenazaremos al ámbito electoral. No somos Morena, no somos iguales, no somos Morena”.

“Yo le pediría al Instituto que tuviera altura de miras, altura democrática, esos consejeros que están impulsando una regla, porque ellos son técnicamente muy hábiles y debo reconocer que tienen experiencia en estos temas electorales, pero ellos saben que esto es un error y hay una alevosía, hay una ventaja aprovechándose de la sentencia de la Corte. Pero sí hay facultades de remoción, en este caso de esta soberanía, y también lo vuelvo a decir, en una elección tan complicada como la que vamos a vivir tenemos que tener un árbitro electoral que no le dé gusto a los partidos políticos, que sea parejo con los ciudadanos”, afirmó Alfredo Chávez.