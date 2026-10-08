CUM recupera 4.3 mdp de cartera vencida y los destinará a más pavimento

El Consejo de Urbanización Municipal (CUM) ha recuperado 4.3 millones de pesos de cartera vencida mediante un programa de descuentos que busca convertir adeudos pendientes de los vecinos en nuevos recursos para obras de pavimentación en Chihuahua.

Ricardo Santana, gerente general del CUM, informó a Entrelíneas que el programa inició a mediados de julio, luego de ser autorizado por el Consejo Directivo del organismo, y contempla más de 10 mil 500 cuentas con adeudos por obras que ya fueron ejecutadas por el Municipio.

Explicó que la cartera vencida representa casi 73 millones de pesos y que, como parte del programa, se eliminó el 100 por ciento de los recargos y gastos de ejecución, además de otorgar hasta un 50 por ciento de descuento sobre la derrama que originalmente se comprometieron a pagar los vecinos.

A la fecha, alrededor de 800 cuentas ya fueron regularizadas, lo que ha permitido recuperar los 4.3 millones de pesos. Santana destacó que estos recursos serán reinvertidos en obra pública, principalmente en trabajos de pavimentación, y no serán destinados a gastos administrativos.

El gerente general señaló que el monto recuperado representa un recurso importante para avanzar en el rezago de pavimentación, al considerar que una calle estándar puede requerir una inversión cercana al millón de pesos, dependiendo de sus dimensiones y características.

El programa permanecerá vigente hasta diciembre y el CUM tiene como expectativa recuperar entre cuatro y cinco millones de pesos adicionales durante los últimos meses del año, recursos que también serían canalizados a nuevas obras de pavimentación.

Santana destacó que el interés de los ciudadanos ha aumentado debido a las facilidades otorgadas para ponerse al corriente. Además de los descuentos, quienes no puedan liquidar su adeudo en una sola exhibición pueden establecer convenios para cubrirlo en varias quincenas.

También se contempla la posibilidad de realizar pagos a meses sin intereses mediante algunas tarjetas bancarias, además de pagos en efectivo directamente en las oficinas del CUM.

El funcionario invitó a los ciudadanos que mantienen adeudos a aprovechar el programa de regularización, al señalar que el objetivo es recuperar recursos de obras ya realizadas para que puedan convertirse nuevamente en infraestructura y pavimento para la ciudad.