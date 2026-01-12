Conoce a los ganadores de los Globos de Oro 2026; ‘Una Batalla Tras Otra’ la gran triunfadora

La temporada de premios sigue su curso y esta madrugada llega uno de los platos fuertes del calendario: la 83ª edición de los Globos de Oro, que vuelve a convertirse en punto de encuentro estupendo para la industria del cine y la televisión.

La ceremonia la presenta Nikki Glaser y en ella destacan especialmente títulos como ‘Una batalla tras otra’, que parte como favorita con nueve nominaciones, ‘Valor sentimental’ con ocho o ‘Pecadores’ con siete, además de la presencia de ‘Hamnet’, ‘Frankenstein’ o ‘Wicked: For good’.

Por otro lado, en televisión, ‘The White Lotus’ lidera con seis candidaturas, seguida de ‘Adolescencia’ con cinco, y ‘Solo asesinatos en el edificio’ y ‘Separación’ con cuatro.

Televisión

Mejor actor de reparto en serie

Owen Cooper (‘Adolescencia’) ⁃ GANADOR

Billy Crudup (‘The Morning Show’)

Walton Goggins (‘The White Lotus’)

Jason Isaacs (‘The White Lotus’)

Tramell Tillman (‘Separación’)

Ashley Walters (‘Adolescencia’)

Mejor actriz de reparto en serie

Carrie Coon (‘The White Lotus’)

Erin Doherty (‘Adolescencia’) ⁃ GANADORA

Hannah Einbinder (‘Hacks’)

Catherine O’Hara (‘The Studio’)

Parker Posey (‘The White Lotus’)

Aimee Lou Wood (‘The White Lotus’)

Mejor actriz en musical o comedia

Kristen Bell (‘Nadie quiere esto’)

Ayo Edebiri (‘The Bear’)

Selena Gomez (‘Solo asesinatos en el edificio’)

Natasha Lyonne (‘Poker Face’)

Jenna Ortega (‘Miércoles’)

Jean Smart (‘Hacks’) ⁃ GANADORA

Mejor actor en musical o comedia

Adam Brody (‘Nadie quiere esto’)

Steve Martin (‘Solo asesinatos en el edificio’)

Glen Powell (‘Chad Powers’)

Seth Rogen (‘The Studio’) ⁃ GANADOR

Martin Short (‘Solo asesinatos en el edificio’)

Jeremy Allen White (‘The Bear’)

Mejor serie de televisión, musical o comedia

‘Colegio Abbott’

‘The Bear’

‘Hacks’

‘Nadie quiere esto’

‘Solo asesinatos en el edificio’

‘The Studio’ ⁃ GANADORA

Mejor actriz en una serie limitada, antología o película para televisión

Claire Danes (‘La bestia en mí’)

Rashida Jones (‘Black Mirror’ )

Amanda Seyfried (‘El largo río de las almas’)

Sarah Snook (‘Su peor pesadilla’)

Michelle Williams (‘Dying for Sex’) ⁃ GANADORA

Robin Wright (‘La novia’)

Mejor actor en una serie limitada, antología o película para televisión

Jacob Elordi (‘El camino estrecho’)

Paul Giamatti (‘Black Mirror’)

Stephen Graham (‘Adolescencia’) ⁃ GANADOR

Charlie Hunnam (‘Monstruo: La historia de Ed Gein’)

Jude Law (‘Black Rabbit’)

Matthew Rhys (‘La bestia en mí’)

Mejor serie limitada, antología o película para televisión

‘Adolescencia’ ⁃ GANADORA

‘Su peor pesadilla’

‘La bestia en mí’

‘Black Mirror’

‘Dying for Sex’

‘La novia’

Mejor actuación de Stand-Up Comedy en Televisión

Bill Maher (‘Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?’)

Brett Goldstein (‘Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life’)

Kevin Hart (‘Kevin Hart: Acting My Age’)

Kumail Nanjiani (‘Kumail Nanjiani: Night Thoughts’)

Ricky Gervais (‘Ricky Gervais: Mortality’) – GANADOR

Sarah Silverman (‘Sarah Silverman: Postmortem’)

Mejor actriz en drama

Kathy Bates (‘Matlock’)

Britt Lower (‘Separación’)

Helen Mirren (‘Mobland’)

Bella Ramsey (‘The last of us’)

Keri Russell (‘La diplomática’)

Rhea Seehorn (‘Pluribus’) ⁃ GANADORA

Mejor actor en drama

Sterling K. Brown (‘Paradise’)

Diego Luna (‘Andor’)

Gary Oldman (‘Slow Horses’)

Mark Ruffalo (‘Task’)

Adam Scott (‘Separación’)

Noah Wyle (‘The Pitt’) ⁃ GANADOR

Mejor serie dramática

‘La diplomática’

‘The Pitt’ ⁃ GANADORA

‘Pluribus’

‘Separación’

‘Slow Horses’

‘The White Lotus’

Cine

Mejor director

Paul Thomas Anderson (‘Una batalla tras otra’) ⁃ GANADOR

Ryan Coogler (‘Los pecadores’)

Guillermo del Toro (‘Frankenstein’)

Jafar Panahi (‘Un simple accidente’)

Joachim Trier (‘Valor sentimental’)

Chloé Zhao (‘Hamnet’)

Mejor guion

Paul Thomas Anderson (‘Una batalla tras otra’) ⁃ GANADOR

Ronald Bronstein, Josh Safdie (‘Marty Supreme’)

Ryan Coogler (‘Los pecadores’)

Jafar Panahi (‘Un simple accidente’)

Eskil Vogt, Joachim Trier (‘Valor sentimental’)

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell (‘Hamnet’)

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro (‘Una batalla tras otra’)

Jacob Elordi (‘Frankenstein’)

Paul Mescal (‘Hamnet’)

Sean Penn (‘Una batalla tras otra’)

Adam Sandler (‘Jay Kelly’)

Stellan Skarsgard (‘Valor sentimental’) ⁃ GANADOR

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt (‘The Smashing Machine’)

Elle Fanning (‘Valor sentimental’)

Ariana Grande (‘Wicked: For good’)

Inga Ibsdotter Lilleaas (‘Valor sentimental’)

Amy Madigan (‘Weapons’)

Teyana Taylor (‘Una batalla tras otra’) ⁃ GANADORA

Mejor actriz en musical o comedia

Rose Byrne (‘Si pudiera, te daría una patada’) ⁃ GANADORA

Cynthia Erivo (‘Wicked: For Good’)

Kate Hudson (‘Song Sung Blue: Canción para dos’)

Chase Infiniti (‘Una batalla tras otra’)

Amanda Seyfried (‘El testamento de Ann Lee’)

Emma Stone (‘Bugonia’)

Mejor actor en musical o comedia

Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’) ⁃ GANADOR

George Clooney (‘Jay Kelly’)

Leonardo Dicaprio (‘Una batalla tras otra’)

Ethan Hawke (‘Blue Moon’)

Lee Byung-Hun (‘No hay otra opción’ (‘No Other Choice’))

Jesse Plemons (‘Bugonia’)

Mejor actor en drama

Joel Edgerton (‘Sueños de trenes’)

Oscar Isaac (‘Frankenstein’)

Dwayne Johnson (‘The Smashing Machine’)

Michael B. Jordan (‘Los pecadores’)

Wagner Moura (‘El agente secreto’) ⁃ GANADOR

Jeremy Allen White (‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’)

Mejor actriz en drama

Jessie Buckley (‘Hamnet’) ⁃ GANADORA

Jennifer Lawrence (‘Die My Love’)

Renate Reinsve (‘Valor sentimental’)

Julia Roberts (‘Caza de brujas’)

Tessa Thompson (‘Hedda’)

Eva Victor (‘Sorry, Baby’)

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat (‘Frankenstein’)

Ludwig Göransson (‘Los pecadores’) ⁃ GANADORA

Jonny Greenwood (‘Una batalla tras otra’)

Kangding Ray (‘Sirat’)

Max Richter (‘Hamnet’)

Hans Zimmer (‘F1’)

Mejor canción original

‘Dream as One’ – ‘Avatar: Fuego y ceniza’ (de Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen)

‘Golden’ – ‘Las guerreras k-pop’ (de Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun) ⁃ GANADORA

‘I Lied To You’ – ‘Pecadores’ (de Raphael Saadiq, Ludwig Göransson)

‘No Place Like Home’ – ‘Wicked: For good’ (de Stephen Schwartz)

‘The Girl in the Bubble’ – ‘Wicked: For good’ (de Stephen Schwartz)

‘Train Dreams’ – ‘Sueños de trenes’ (de Nick Cave, Bryce Dessner)

Mejor logro cinematográfico y de taquilla

‘Avatar: Fuego y ceniza’

‘F1’

‘Las guerreras k-pop’

‘Mission imposible: Sentencia final’

‘Pecadores’ ⁃ GANADORA

‘Weapons’

‘Wicked: For good’

‘Zootrópolis 2’

Mejor película animada

‘Arco’ (Neon)

‘Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La fortaleza infinita’

‘Elio’

‘Las guerreras k-pop’ ⁃ GANADORA

‘Little Amélie’

‘Zootrópolis 2’

Mejor película en lengua extranjera

‘Un simple accidente’ (Francia)

‘No hay otra opción’ (‘No Other Choice’) (Corea del Sur)

‘El agente secreto’ (Brasil) – GANADORA

‘Valor sentimental’ (Noruega)

‘Sirat’ (España)

‘La voz de Hind’ (Túnez)

Mejor película musical o comedia

‘Blue Moon’

‘Bugonia’

‘Marty Supreme’

‘No hay otra opción’ (‘No Other Choice’)

‘Nouvelle Vague’

‘Una batalla tras otra’ ⁃ GANADORA

Mejor película dramática

‘Frankenstein’

‘Hamnet’ ⁃ GANADORA

‘Un simple accidente’

‘El agente secreto’

‘Valor sentimental’

‘Pecadores’

Mejor podcast

‘Armchair Expert With Dax Shepard’

‘Call Her Daddy’

‘Good Hang With Amy Poehler’ ⁃ GANADOR

‘The Mel Robbins Podcast’

‘SmartLess’

‘Up First’