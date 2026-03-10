Confirma Protección Civil ligera nevada en Madera, aguanieve en San Juanito

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Corral Torresdey dio a conocer que este martes se registró caída ligera de nieve en el municipio de Madera, cerca de la Torre 5, así como en el poblado de La Norteña.

Además, se reporta caída ligera de aguanieve en San Juanito, poco antes de llegar a El Nogal.

Asimismo, confirmó que en diversos municipios se registran precipitaciones, derivado del ingreso del frente frío 40 y la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada.

Como parte del pronóstico diario que brinda la Coordinación, para este martes se prevé un ambiente de frío a fresco por la mañana, de fresco a cálido por la tarde, ambiente muy frío en la zona serrana con algunas heladas, así como cielo de mayormente despejado a nublado.

Asimismo, vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, que pueden superar los 85 km/h en partes de las zonas suroeste y sur, incluye: El Vergel, Balleza y San Francisco del Oro; pueden superar los 75 km/h en partes de las zonas norte, oeste, suroeste, sureste y noreste, incluye: Guadalupe y Calvo, Nonoava, San Francisco de Borja, Rosales, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitan, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, López, Coronado, San Francisco de Conchos, Coyame, Nueva Holanda y Ojinaga.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros: de Chihuahua a Juárez, de Juárez a Ascensión, de Chihuahua a La Junta, de Chihuahua a Jiménez, de Jiménez a Parral y la vía corta Chihuahua a Parral; así como en partes de: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Madera, Gómez Farías, Temósachi, Guerrero, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Guazapares, Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, El Vergel, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitan, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Coyame, Nueva Holanda, Ojinaga y Manuel Benavides.

Posibilidad de lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas noroeste y oeste, incluye: Juárez, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Madera y Moris; lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte, oeste y suroeste, incluye: Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachi, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas y Morelos; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas oeste, suroeste, centro y noreste, incluye: Carichi, Guachochi, Guadalupe y Calvo, El Vergel, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Coyame y Ojinaga. Las lluvias pueden estar acompañadas de posible caída de granizo y actividad eléctrica; así como posible caída de aguanieve y/o nieve en partes altas de la sierra, incluye: Madera, Ocampo, Bocoyna, Guachochi y El Vergel.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 21, Juárez 16, Janos 15, Madera 8, Temósachi 10, Cuauhtémoc 14, Ojinaga 27, Delicias 25, Camargo 26, Jiménez 27, Parral 24, Creel 8, Chínipas 22, Guachochi 12, El Vergel 11.