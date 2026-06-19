Confirma familia de Messi que su padre está bajo tratamiento

La familia del astro argentino Lionel Messi informó ayer que su padre Jorge se encuentra bajo tratamiento médico por una enfermedad que no reveló, y pidió a los medios de comunicación “responsabilidad” en medio de rumores sobre su estado de salud mientras su hijo disputa la Copa del Mundo 2026.

“Jorge atraviesa una situación de salud”, confirmaron los familiares del jugador en un comunicado. La nota oficial no especifica qué enfermedad padece Jorge Messi, de 68 años.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, agregaron.

El astro había revelado luego del triunfo de Argentina 3-0 ante Argelia en el debut del Mundial que estaba atravesando un duro momento personal, pero no dio detalles.

El comunicado, distribuido por la oficina de prensa de Messi, se dio a conocer el mismo día que en Argentina circularon versiones sobre el fallecimiento de su padre.

“En momentos como éste, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”, solicitó la familia. “La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”. Se informó que cualquier novedad será comunicada por la propia familia.

Messi, de 39 años, se emocionó tras anotar el primero de sus tres goles ante Argelia, que le permitieron alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de la Copa del Mundo con 16 tantos.

El capitán de la Albiceleste también logró la marca de disputar seis Mundiales, al igual que el portugués Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa.

Messi aclaró en conferencia de prensa que lloró por “una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido con la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron siempre al lado mío deseándome fuerza para que esté bien”.

Jorge Messi jugó un rol fundamental en la brillante carrera futbolística de su tercer hijo, como representante y encargado de sus negocios más allá del balompié.

Fue quien viajó junto a un pequeño Messi a Barcelona a principios de los 2000 para la prueba que le abriría las puertas de la Masía, la escuela de formación de talentos del club catalán. El astro debutó profesionalmente en 2005, en el primer paso de una brillante carrera que lo llevaría a ganar ocho premios Balón de Oro.

Su padre negoció los contratos con el Barça y luego sus traspasos al Paris Saint-Germain e Inter Miami, al mismo tiempo que se ocupa de la explotación de los derechos de imagen de su famoso hijo y sus múltiples inversiones en negocios inmobiliarios, hoteleros y gastronómicos.

En 2016, Messi y su padre fueron condenados por la justicia española bajo cargos de evasión fiscal, pero evitaron la cárcel por tratarse de una pena inferior a dos años.

Mientras el jugador se encuentra junto a sus compañeros de Argentina en el campamento de Kansas City, a la espera del segundo partido de la zona ante Austria el lunes en Dallas, la familia agradeció “sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas.

“Solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”, concluyó la nota oficial.