Conductor sufre presunta crisis convulsiva y choca contra valla en la Pacheco

Chihuahua, Chih.- Un hombre que circulaba a bordo de un Nissan Versa de reciente modelo sufrió, según los primeros reportes, una crisis convulsiva mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control de la unidad cuando transitaba de norte a sur por la avenida Pacheco, en el cruce con Tamborel.

El vehículo terminó impactándose contra una valla de acero, desprendiendo uno de sus neumáticos y dañando la suspensión y la horquilla. Tras el fuerte choque, la unidad trompeó y terminó sobre la banqueta, generando daños materiales de consideración.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para hacerse cargo del percance y realizar las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente.