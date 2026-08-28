El PAN demuestra que sabe construir consensos: Alfredo Chávez tras elección de Joss como presidenta del Congreso

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, destacó los acuerdos alcanzados para integrar la Mesa Directiva del Congreso durante el tercer año legislativo, al considerar que el consenso entre distintas fuerzas políticas demuestra que es posible mantener el diálogo y construir acuerdos aun en un periodo marcado por el proceso electoral.

El coordinador explicó que Joss Vega alcanzó primero el consenso dentro del Grupo Parlamentario del PAN y señaló que el acuerdo podría extenderse a las 33 diputadas y diputados del Congreso. “Creo que es una Mesa Directiva plural y que nos representa a todos”, expresó Chávez al destacar la participación de diferentes fuerzas políticas en su integración.

El legislador consideró que mantener esta capacidad de acuerdo será importante durante el tercer año de la Legislatura, porque permitirá que las diferencias políticas no impidan encontrar coincidencias entre los grupos parlamentarios y dar continuidad al trabajo del Congreso.

Chávez destacó también el perfil de Joss Vega, a quien describió como una diputada que sabe hacer política y tender puentes. Consideró que cuenta con la preparación para conducir la Presidencia del Congreso de manera institucional y plural.