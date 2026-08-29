¡Será mamá! Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, anuncia su embarazo

Melenie Carmona, hija de los reconocidos artistas Alicia Villarreal y Arturo Carmona, sorprendió a sus seguidores al confirmar que está embarazada, luego de varias semanas en las que circularon fuertes rumores sobre una posible maternidad en redes sociales.

La joven cantante, de 27 años, decidió terminar con las especulaciones y compartir personalmente la feliz noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una tierna fotografía de estilo vintage y tonos sepia.

En la imagen, Melenie aparece utilizando un vestido blanco mientras presume su incipiente pancita de embarazo, una postal con la que dejó claro que atraviesa una de las etapas más importantes de su vida.

La fotografía fue acompañada por una breve frase que hizo referencia a los rumores que ya circulaban entre sus seguidores: “El secreto que ya no era tan secreto…”, escribió la cantante junto a un corazón blanco y una carita riendo.

La publicación no tardó en generar reacciones y felicitaciones, especialmente entre sus familiares. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de su padre, Arturo Carmona, quien expresó abiertamente la emoción que le provoca saber que su hija se convertirá en madre.

“¡¡Serás la mamá más hermosa del planeta!! Me llenas el corazón, eres la extensión del amor. ¡Te amo, mi niña!”, escribió el actor en la sección de comentarios.

Con este anuncio, Melenie inicia una nueva etapa personal mientras continúa desarrollando su carrera como cantante. Hasta el momento, la joven no ha revelado detalles sobre cuántos meses de embarazo tiene ni la fecha estimada para el nacimiento de su bebé.