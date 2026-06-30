Compraría Banxico Cetes y Bondes F para administrar liquidez

A partir del tercer trimestre de este año, el Banco de México (Banxico) implementará un cambio en sus operaciones de mercado para fortalecer el manejo de la liquidez del sistema financiero. Con la entrada en vigor de la Circular 8/2026, prevista para el 17 de agosto, el banco central contará por primera vez con la facultad de comprar valores gubernamentales, como CETES y Bondes F, en el mercado secundario.

Según un comunicado del banco central, la medida busca facilitar el funcionamiento del sistema financiero, permitiendo que la liquidez circule de manera ordenada y contribuyendo a que la tasa de interés interbancaria a un día se mantenga en el nivel fijado por la autoridad monetaria.

El material informativo de Banco de México busca aclarar la información que circula sobre la medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El principal objetivo de Banxico es mantener estable su tasa de interés de referencia, que actualmente se ubica en 6.5%. Para lograrlo, administra la liquidez disponible en el sistema financiero: cuando existe un exceso de recursos, los retira; cuando hay escasez, los inyecta.

Hasta ahora, la institución disponía de instrumentos para retirar liquidez mediante la venta de valores. Con la modificación a la antigua Circular 6/2012, también podrá realizar la operación inversa, es decir, comprar títulos gubernamentales para inyectar liquidez de manera más permanente cuando las instituciones financieras enfrenten episodios de escasez.

La nueva herramienta también amplía el universo de participantes. Además de las instituciones de crédito, podrán participar casas de bolsa, fondos de inversión y las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES), lo que contribuirá a una distribución más eficiente de la liquidez en el mercado financiero.

Banxico descarta financiar al Gobierno

El Banco de México subrayó que esta facultad no implica financiar al Gobierno federal.

La Constitución, en su artículo 28, así como el artículo 9 de la Ley del Banco de México, prohíben expresamente que el banco central otorgue financiamiento directo al sector público.

Se aclaró que las compras se realizarán exclusivamente en el mercado secundario, es decir, Banxico adquirirá los CETES y Bondes F a bancos, casas de bolsa, fondos de inversión y otros participantes que ya sean propietarios de esos instrumentos, y no directamente al Gobierno federal.