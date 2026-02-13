Comparte GOECHI Centro mensaje preventivo con docentes de preparatoria Maestros Mexicanos

• La charla abordó temas de violencia, acoso y maltrato, para generar espacios seguros en la comunidad escolar

El Grupo de Orientación Escolar de Chihuahua (GOECHI), de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), llevó una plática preventiva a personal docente y administrativo de la preparatoria Maestros Mexicanos No. 8421, ubicado en la calle El Rincón, de la colonia Arroyos II Etapa, en la ciudad de Chihuahua.

La conferencia se denominó Intervención Formativa en Materia de Violencia Sexual, Violencia Digital, Acoso Escolar y Maltrato, mediante la que se busca generar espacios seguros tanto para las y los trabajadores, como para el alumnado.

Esta intervención forma parte de las acciones prioritarias de la AEI, para atender y prevenir reportes de incidencias delictivas, dentro del entorno educativo.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan desde todos los frentes en la prevención de los delitos e impulsar la cultura de la paz y la legalidad.