Como en el Viejo Oeste: un policía a caballo atrapa a un ladrón en pleno centro de Nueva York

Un agente de la Policía de Nueva York montado a caballo logró atrapar a un presunto ladrón por las calles de Manhattan, en una escena que recuerda a una película del salvaje Oeste.
En un video grabado por la cámara corporal del oficial, se le observa maniobrar ágilmente al equino entre los peatones y el tráfico vehicular. Finalmente, el sospechoso fue detenido, esposado y puesto a disposición de la justicia.
Whether on foot or on hooves, our officers are always ready.
After someone stole a purse near West 72nd Street, our Mounted officer & his horse, Kelly, kept on her trail.
Galloping down the street & with the help of a witness, they recovered the purse & apprehended the suspect. pic.twitter.com/A6qs7DyoK5
— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 16, 2026