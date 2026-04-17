Como en el Viejo Oeste: un policía a caballo atrapa a un ladrón en pleno centro de Nueva York

Un agente de la Policía de Nueva York montado a caballo logró atrapar a un presunto ladrón por las calles de Manhattan, en una escena que recuerda a una película del salvaje Oeste.

En un video grabado por la cámara corporal del oficial, se le observa maniobrar ágilmente al equino entre los peatones y el tráfico vehicular. Finalmente, el sospechoso fue detenido, esposado y puesto a disposición de la justicia.