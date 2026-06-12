Club Barcelona inició acciones legales por “calumnias” contra el presidente del Real Madrid

Barcelona. El Barcelona anunció este viernes el inicio de acciones legales contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por una declaraciones el pasado mes acusándole de maniobras para conseguir favores arbitrales.

El Barça, vigente campeón del futbol español, ya había avanzado en el inicio de esta semana que su departamento jurídico estaba preparando estas acciones legales.

“El FC Barcelona informa que en el día de hoy ha sido presentada la preceptiva demanda de conciliación previa a la interposición de querella por un delito de calumnias del artículo 2025 del Código Penal contra el presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez”, explicó el club catalán en su texto.

“El objetivo de esta demanda es que el señor Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del club. En caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal”, añadió.

El motivo principal del enfado de los azulgranas es la rueda de prensa del pasado 12 de mayo en la que Florentino Pérez convocó las elecciones a la presidencia del Real Madrid, donde ganó el domingo. En esa intervención ante los periodistas reiteró sus acusaciones al Barça por el conocido como “Caso Negreira”.

En ese asunto, la justicia española investiga supuestos pagos del Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, ex número dos de los árbitros del país.

Trata de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de obtener alguna ventaja en la competición, algo que niega el Barcelona alegando que eran por simples informes arbitrales.