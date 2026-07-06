CARGANDO INFORMACIÓN...

Clausuran 18 establecimientos durante la última semana

Durante la semana del 29 de junio al 05 de julio del 2026 personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 331 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 18 clausuras, de las cuales nueve fueron en Chihuahua, una en Hidalgo del Parral y ocho en Ciudad Juárez.

Las suspensiones fueron las siguientes:

*Chihuahua:*
• Expendio de cerveza, vinos y licores “Modelorama Montecarlo” por no contar con la revalidación anual
• Centro recreativo “El Herradero” por operar sin permiso
• Salón de fiesta “El Taller” por operar fuera de horario
• Licorería “El Dolarito” por hacer caso omiso a acta anterior
• Licorería en tienda de autoservicio “Extra Conalep” por hacer caso omiso a acta anterior
• Restaurante bar “El Talento” por no contar con la revalidación anual
• Restaurant bar “Fan-attic” por promociones
• Bar “Barriloche” por operar fuera de horario
• Licorería “Vinos y licores Álvarez” por hacer caso omiso a acta anterior

*Hidalgo del Parral:*
• Licorería “El Aguaje” por hacer caso omiso a acta anterior

*Juárez:*
• Tienda de abarrotes “Modelorama 219” por violación de giro
• Tienda de abarrotes “Six Abarrotes Los Tuxtlas” por violación de giro
• Tienda de abarrotes “Súper Six Bambu” por violación de giro
• Salón de eventos “Terraza sin denominación” por operar sin permiso
• Salón de fiesta “Terraza Jardín Desesperados” por operar sin permiso
• Salón de eventos “Hacienda Santa Mónica” por operar sin permiso
• Salón de eventos “Quinta Vely” por operar sin permiso
• Salón de eventos “Las Bandidas Night Club” por operar sin permiso y fuera de horario

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp