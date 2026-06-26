Clausura JMAS Chihuahua tomas clandestinas que robaban 700 mil litros de agua al día en El Fresno

Como parte de las acciones para garantizar el suministro de agua potable en esta temporada de calor, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua realizó un operativo en la zona de El Fresno, donde detectó y clausuró varias tomas clandestinas conectadas ilegalmente a una conducción de 20 pulgadas.

El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir, informó que derivado de estas conexiones irregulares, se estimó un robo de aproximadamente 700 mil litros de agua al día, volumen equivalente a llenar cerca más de mil 100 tinacos diariamente.

Además, se detectó que el líquido sustraído era utilizado para llenar de manera clandestina un espejo de agua destinado al ganado.

La JMAS reitera que el robo de agua representa un delito que afecta directamente el suministro para las familias chihuahuenses, además de provocar pérdidas importantes en la red de distribución y comprometer la operación del sistema hidráulico.

Cabe señalar que, debido a la intensa ola de calor que se ha registrado en la ciudad, el consumo de agua se ha incrementado considerablemente, por lo que es prioritario proteger el recurso y evitar la sustracción ilegal del agua potable.