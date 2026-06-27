Cifras por terremotos en Venezuela suben a mil 430 muertos, 3 mil 238 heridos y más de 3 mil personas sin hogar

Las autoridades de Venezuela elevaron a mil 430 la cifra de muertos a casi 72 horas del devastador sismo que azotó ese territorio este miércoles. Los cuerpos de seguridad y salvamento intensifican las labores a contrarreloj para lograr el rescate de sobrevivientes que aún permanecen atrapados bajo los escombros. En tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que después del “terrible terremoto (…) la gente está feliz. Están bailando en las calles”.

Durante un balance ofrecido este sábado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló que hasta el momento se han atendido a tres mil 238 personas heridas y se brinda resguardo a tres mil 142 familias damnificadas dentro de los refugios temporales habilitados por el Ejecutivo, reportaron medios locales

Rodríguez precisó que la actividad geológica en el territorio nacional colapsó los registros con 432 eventos sísmicos en total: los dos terremotos principales de magnitudes 7.1 y 7.5 ocurridos el miércoles 24 de junio, seguidos por 430 réplicas que evidencian la enorme cantidad de energía liberada por las placas tectónicas.

Más allá del sismo, la gente está feliz bailando en las calles: Trump

En tanto, la Casa Blanca difundió el video de una intervención de Trump en un evento al día siguiente del terremoto, donde el republicano aseguró que “más allá de lo que pasaron anoche (este miércoles) con el terrible terremoto. Eso fue terrible lo que pasó. Fue un gran terremoto, derribó edificios, pero afuera realmente estaba …hum… es un país feliz de nuevo. La gente está feliz. Están bailando en las calles. La gente que lo dirige está haciendo un muy buen trabajo”

El magnate estadunidense reiteró sus logros militares y económicos en la nación bolivariana: “miren lo que pasó en Venezuela (…), estamos ayudando a Venezuela. Tuvieron un tremendo terremoto. Mucha gente muerta (…). Pero Venezuela ha sido fantástica. Hemos tenido una gran relación. Fue una guerra de un día. Los golpeamos con tanta fuerza y un día fue la guerra. Ahora hemos sacado millones de barriles de petróleo y hemos pagado por la guerra muchas veces. Pero igual de importante, están mejor que nunca. Están ganando más dinero que nunca. Nunca han ganado el dinero que ganan ahora”.

Otras ⁠3 mil 238 personas resultaron heridas y 3 mil 142 quedaron ‌sin hogar ‌a causa del desastre, añadió en la televisión ​estatal.

“A esta ​hora hemos ​tenido 432 eventos ‌sísmicos. Los dos terremotos fatídicos del 24 de junio a las seis de la tarde y después de esos dos terremotos hemos ‌tenido 430 réplicas”, explicó el ⁠funcionario. “Eso habla del poder devastador y letal que ⁠este terremoto, estos dos terremotos y sus réplicas también ​han ​tenido”.

Familiares llevan a la morgue de Caracas los cuerpos de sus fallecidos

Una camioneta pick-up con varios cuerpos apilados en bolsas blancas aguardaba el sábado frente a la morgue de Caracas ante el colapso de los hospitales tras los terremotos en Venezuela, son los deudos quienes trasladan hasta allí a sus familiares fallecidos.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron casi 50.000 desaparecidos y un panorama de devastación en el país, especialmente en La Guaira, estado vecino de Caracas.

Yessica Mendoza llegó a la morgue en la madrugada con el cuerpo de su hija. Lo tuvo que trasladar en un auto particular a falta de servicios funerarios.

Su hija, Yesimar Rodríguez, de 25 años, y su yerno Jhomel Anaya, 26 años, quedaron bajo los escombros cuando el edificio donde vivían se vino abajo el miércoles por los violentos sismos que convirtieron a su ciudad, La Guaira, en la zona cero de esta tragedia.

“Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda”, dijo esta madre de 43 años.

En apenas una hora, la AFP vio llegar a la morgue al menos tres camionetas con cuerpos tapados con bolsas y sábanas.

A su paso, los vehículos dejaban un olor a descomposición.

Un funcionario que guardó el anonimato por no estar autorizado para hablar dijo que desde el viernes han llegado al menos 200 muertos a esta morgue, sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense de Venezuela.

Mendoza narró que decidió llevar a su hija a la morgue “porque el seguro social está colapsado” y en el hospital de Catia la Mar de La Guaira “los muertos estaban tirados en el suelo”.

El viernes hallaron el cuerpo de la hija de Yessica Mendoza y el de su yerno había aparecido un día antes.

“Los vamos a cremar porque ya están en un proceso muy avanzado de descomposición y no los podemos velar”, narra la mujer con amplias ojeras en el rostro.