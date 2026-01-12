Chris Pratt llegará a México para presentar ‘Sin Piedad’: la visita más esperada de enero en CDMX

Chris Pratt visitará la Ciudad de México este sábado 17 de enero para promocionar Sin Piedad, su nueva película de acción y suspenso que se estrena el 22 de enero.

La Ciudad de México se alista para recibir a Chris Pratt, una de las estrellas más taquilleras de Hollywood, quien visitará el país este sábado 17 de enero como parte de la gira promocional de Sin Piedad, su nueva película de acción y suspenso. La expectativa entre fans y medios es alta, ya que han pasado diez años desde su última visita oficial a territorio mexicano cuando vino a promocionar Pasajeros.

La presencia de Pratt en la capital promete convertirse en uno de los eventos cinematográficos más comentados del mes. Aunque los detalles de su agenda se mantienen bajo reserva, se espera que el actor participe en actividades con la prensa, encuentros con fans y una presentación especial del filme, previo a su estreno en salas el 22 de enero.

Sin Piedad es un thriller de acción y ciencia ficción dirigido por Timur Bekmambetov. La película plantea una historia ambientada en un futuro cercano, donde el sistema de justicia está controlado por una inteligencia artificial capaz de decidir el destino de las personas en tiempo récord.

Chris Pratt como Chris Raven en Sin piedad. (Justin Lubin/Justin Lubin / Cortesía. )

Chris Pratt interpreta a un hombre que se ve atrapado en una carrera contra el tiempo tras ser acusado de un crimen que asegura no haber cometido. Con solo horas para probar su inocencia, el personaje deberá enfrentarse tanto al sistema como a sus propios límites, en una historia cargada de tensión, acción y dilemas tecnológicos.

Reparto, estreno y expectativas

Además de Chris Pratt, Sin Piedad cuenta con un elenco encabezado por Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis y Kali Reis, entre otros. El filme llegará a los cines el próximo 22 de enero, perfilándose como uno de los estrenos más fuertes de inicio de año.

La visita de Pratt a México refuerza la importancia del mercado latino para las grandes producciones de Hollywood y anticipa una recepción entusiasta por parte del público mexicano, que se prepara para recibir tanto al actor como a una de las películas más comentadas del mes.

¿Quién es Chris Pratt?

Chris Pratt es un actor estadounidense que ha sabido transitar con éxito entre la comedia, la acción y la ciencia ficción. Nacido en 1979, inició su carrera en televisión, pero alcanzó fama internacional gracias a su carisma, sentido del humor y presencia en franquicias de alto impacto que lo convirtieron en una figura clave del cine comercial contemporáneo.

Con el paso de los años, Pratt se ha consolidado como un protagonista habitual de grandes producciones, combinando papeles de héroe de acción con personajes cercanos y empáticos, lo que le ha permitido conectar con audiencias de distintas generaciones alrededor del mundo.

Chris Pratt estará de visita en la Ciudad de México para promocionar Sin piedad. (Craig Barritt/Getty Images for ReedPop)

Sus proyectos más emblemáticos

A lo largo de su carrera, Chris Pratt ha encabezado algunos de los títulos más exitosos del cine reciente. Entre sus proyectos más representativos se encuentran Guardianes de la Galaxia, donde dio vida a Star-Lord dentro del Universo Cinematográfico de Marvel; la saga Jurassic World, que lo posicionó como estrella global; y Parks and Recreation, serie que lo convirtió en un personaje icónico de la comedia televisiva.

También ha explorado otros géneros con filmes como Passengers, The Tomorrow War y diversos proyectos de animación, demostrando versatilidad y un perfil que combina entretenimiento masivo con historias de alto impacto.