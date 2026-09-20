Actualiza Escuadrón de Rescate del H. Cuerpo de Bomberos técnicas para atender accidentes vehiculares

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 20 de septiembre de 2026.- Integrantes del Escuadrón de Rescate del Heroico Cuerpo de Bomberos mantienen capacitación constante en extracción vehicular para fortalecer la atención de accidentes donde personas quedan atrapadas.

Lucía Noemí Peregrino Briseño explicó que el personal se prepara para asegurar la escena, estabilizar el vehículo, valorar a la víctima y realizar las maniobras necesarias con herramientas hidráulicas y equipo especializado.

La actualización también contempla la atención de vehículos híbridos y eléctricos, cuyos sistemas requieren procedimientos específicos para realizar un rescate seguro.

Con estas capacitaciones, las y los bomberos fortalecen sus conocimientos y técnicas para reducir riesgos y responder de manera rápida y eficiente ante una emergencia.