Chihuahua refrenda en la CONATRIB su compromiso con la coordinación entre los poderes judiciales del país

En representación de la Magistrada Presidenta Marcela Herrera Sandoval, el Magistrado Emmanuel Chávez Chávez participó en la 4ª Asamblea Plenaria Ordinaria de la CONATRIB, celebrada en Morelia, Michoacán.

La Magistrada Familiar Sara Julieta Muñoz Andrade presentó ante el pleno el plan de trabajo regional del Proyecto de Coordinación con Autoridades Centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Poderes Judiciales y Cooperación Internacional.

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua participó en la 4ª Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), que reunió en Morelia, Michoacán, a representantes de los 32 poderes judiciales de las entidades federativas.

En representación de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera Sandoval, acudió el Magistrado Emmanuel Chávez Chávez, cuya presencia refrenda el compromiso del Poder Judicial de Chihuahua de fortalecer la coordinación y la colaboración interinstitucional con los poderes judiciales del país, así como de impulsar el intercambio de experiencias y buenas prácticas que contribuyan a una mejor impartición de justicia.

Como parte de los trabajos de la Asamblea, la Magistrada Familiar Sara Julieta Muñoz Andrade dio a conocer el plan de trabajo regional del Proyecto de Coordinación con Autoridades Centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Poderes Judiciales y Cooperación Internacional.

Esta iniciativa busca articular esfuerzos entre los tribunales estatales y las autoridades centrales del Gobierno de México para atender con mayor eficacia los asuntos que requieren cooperación internacional, con especial atención en la materia familiar.

Con esta participación, Chihuahua —entidad fronteriza con una intensa dinámica binacional— aporta su experiencia a una agenda nacional que demanda mecanismos ágiles de comunicación entre instituciones, en beneficio de las personas que acuden a los tribunales en busca de justicia.

La 4ª Asamblea Plenaria Ordinaria fue inaugurada por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la CONATRIB y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien convocó a fortalecer la colaboración y a compartir conocimientos para que cada avance local se convierta en una oportunidad de progreso para todo el país. El encuentro fue encabezado por el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, como anfitrión, y contó con la presencia del gobernador de esa entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.

En el marco de la sesión se entregó la “Presea al Mérito Judicial Manuel Crescencio García” al magistrado en retiro del Poder Judicial de Zacatecas, Felipe Borrego Estrada, en reconocimiento a su integridad, profesionalismo y trayectoria al servicio de la justicia en México.

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua reafirma así su convicción de que el diálogo y el trabajo coordinado entre los tribunales del país son fundamentales para construir una justicia más cercana, eficiente y accesible para la ciudadanía.