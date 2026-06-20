“Chihuahua demuestra que sí se puede dar resultados en salud”: Mario Vázquez

–El 85% de cobertura en medicamentos en Chihuahua contrasta con el 60% del gobierno federal.

Durante la inauguración de la primera etapa de remodelación de las instalaciones de Pensiones Civiles del Estado en Delicias, el senador por Chihuahua, Mario Vázquez, destacó que las políticas públicas impulsadas por la gobernadora Maru Campos han permitido que Chihuahua se convierta en un referente nacional en materia de salud, al ofrecer mejores servicios y mayor abasto de medicamentos que el promedio nacional.

El legislador señaló que mientras a nivel nacional el abasto de medicamentos ronda el 60 por ciento, en Chihuahua alcanza el 85 por ciento, incluyendo tratamientos especializados para enfermedades como el cáncer.

“Las políticas de salud impulsadas por la gobernadora Maru Campos han marcado una diferencia real en Chihuahua. Aquí se demuestra que los resultados se logran con trabajo, cercanía y buenos gobiernos”, expresó.

Mario Vázquez recordó que cerca de 30 millones de mexicanos perdieron acceso a servicios de salud en los últimos años, por lo que destacó la importancia de fortalecer instituciones y garantizar una atención médica digna para los trabajadores y sus familias.

Asimismo, retomó una de las expresiones que ha distinguido a la actual administración estatal: “evitar el dolor evitable”, al señalar que esa visión implica que los servidores públicos actúen con responsabilidad, sensibilidad y compromiso para atender las necesidades de la población.

“Se evita el dolor evitable cuando los funcionarios cumplen con diligencia su responsabilidad y ponen a las personas en el centro de las decisiones. Por eso reconozco el trabajo de la gobernadora Maru Campos”, afirmó.

Finalmente, como presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, Mario Vázquez reiteró su defensa del federalismo y advirtió sobre las afectaciones que genera la reducción de recursos federales para estados y municipios.

“La disminución de los recursos federalizados es dramática para estados y municipios. Limita su capacidad para responder a las necesidades de la gente. Por eso seguiremos impulsando un México verdaderamente federal, donde los gobiernos locales cuenten con los recursos necesarios para atender a sus ciudadanos”, concluyó.