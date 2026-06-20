Lista convocatoria para la adquisición de alevines en beneficio del sector rural

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), informó que ya se encuentra disponible la convocatoria para acceder a apoyos destinados a la adquisición de alevines, como parte de las acciones de mejoramiento genético.

Este esquema está dirigido a personas morales y municipios vinculados a las actividades del sector rural en la entidad, con el objetivo de impulsar la producción acuícola y contribuir al impulso económico de las comunidades.

Mediante esta iniciativa, las y los beneficiarios podrán acceder a un respaldo de hasta el 100 por ciento de la inversión total, con un monto máximo de 12 mil pesos por solicitante.

Las y los interesados deberán presentar su solicitud de apoyo en las ventanillas establecidas por la SDR, ubicadas en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, C.P. 31200, en la ciudad de Chihuahua.

La recepción de documentación estará abierta a partir de la publicación de la convocatoria y permanecerá vigente hasta agotar la disponibilidad presupuestal, en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles.

Para mayores informes, acudir directamente a las oficinas de la dependencia o comunicarse al teléfono (614) 429-3300, extensiones 12514, 12573, 17747, 12552 y 12536.

La convocatoria completa, así como los formatos y documentos anexos necesarios para realizar el trámite, pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural: https://www.chihuahua.gob.mx/sdr