Capacita FGE a sus servidores públicos sobre prevención del delito de tortura y ética pública en NCG

En el marco de la campaña Nacional “México sin Tortura 2026” la Fiscalía General del Estado, capacitó sobre la prevención del delito de tortura, ética pública y conflicto de intereses, a sus agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Peritos de Servicios Periciales y personal del Centro de Mecanismos Alternativos, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

La capacitación dirigida al citado personal adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, fue realizada el pasado jueves 18 de junio, a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (FEIDT), en conjunto con el Comité de Ética de la FGE.

Fue impartida por la Coordinadora del área de capacitación de la FEIDT, Treicy Yosseline Torres Aguirre y el presidente del Comité de Ética de la FGE, Javier González Jaquez.

El objetivo principal fue proporcionar a las y los servidores públicos herramientas normativas sólidas y actualizadas que permitan ampliar y profundizar los conocimientos técnicos, jurídicos y éticos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

A través de estas enseñanzas se fortalecen las acciones de prevención y combate a la tortura en el Estado de Chihuahua, delito considerado de lesa humanidad, y se refuerzan los principios y valores que deben regir el actuar de las personas servidoras públicas.

Con estas acciones se pretende impulsar la profesionalización permanente de las y los servidores públicos, así como la promoción de prácticas institucionales alineadas con los más altos estándares en materia de Derechos Humanos, ética pública e integridad en el servicio público.