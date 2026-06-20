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Sábado con temperatura máxima de 40° y probabilidad de lluvias

Una línea seca en la frontera norte del país, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, circulaciones ciclónicas en niveles medios de la atmósfera en el noreste y occidente del territorio nacional, divergencia en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México,

Para el estado de Chihuahua se espera un cielo despejado con una temperatura máxima de 40° y mínima de 20°, con una posibilidad de lluvias.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste) Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y oeste), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y sur), Tlaxcala, Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México y Morelos.
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (noreste y suroeste).

Mantenga las prevenciones para evitar golpes de calor, asimismo mantenerse hidratado y protegerse del sol.

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