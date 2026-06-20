Estará Destilichadero en ocho colonias del 22 al 27 de junio

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en ocho colonias de la capital del 22 al 27 de junio.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Lunes 22 de junio

Colonia: Cumbres Residencial

Cuadrante: Av. George Washington, Montes Apalaches y Av. Mirador

Contenedor: Cumbres del Vesubio y Cumbre Andes

Martes 23 de junio

Colonias: Pavis Borunda y Aires del Sur

Cuadrante: Vialidad CH-P, calle 98a, Mariano Guillén y calle 106a

Contenedor: calle 104a y Alfredo Chávez

Miércoles 24 de junio

Colonia: Esperanza

Cuadrante: calle 122a, Av. Silvestre Terrazas, 5 de Octubre y Av. Luján

Contenedor: calle 114a y Fidel Velázquez (en la escuela)

Jueves 25 de junio

Colonia: Villa del Real

Cuadrante: Av. Los Arcos norte, Av. de las Industrias, Av. Los Portales y Mina del Parral

Contenedor: Mina Casale y Del Mármol

Viernes 26 de junio

Colonia: Panorámico

Cuadrante: Av. José María Iglesias, Río Aros, Chichontepec y calle Etna

Contenedor: Chichontepec y Lamatepec (en el Parque Panorámico)

Sábado 27 de Junio

Colonias: Quintas del Sol I y II

Cuadrante: Av. Montana, Camino al Campestre, Blvd. Ortiz Mena, Politécnico Nacional y Carolina del Sur

Contenedor: Dakota del Norte y Dakota del Sur izquierda.