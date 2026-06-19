Dan continuidad a curso del TSJ a ministerios públicos de la FDZO

El auditorio de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, fue sede de la segunda parte del curso impartido ayer jueves y hoy viernes, por personal del Tribunal Superior de Justicia a los Agentes del Ministerio Público.

El curso Proceso Penal, Etapa de Juicio Oral, fue impartido durante dos días por el Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Benito Juárez, Erick Nevarez Estrada, a los encargados de la investigación de los delitos y ejercer acción penal.

Durante los trabajos, se revisó el acto de apertura, las incidencias, ofertar los medios de prueba, los interrogatorios, contra interrogatorios y en sí todo lo que se realiza por parte del Ministerio Público en los tribunales.

Por parte de los jueces se busca también la unificación de criterios que ha sido compartido al personal que compone las diferentes unidades de investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para todos trabajar en el mismo sentido.

Previamente, se había realizado el curso denominado Etapa Inicial y Control en el Proceso Penal Acusatorio el cual fue impartido por el licenciado André Fernando Romo Nájera, Juez de Control de Primera Instancia del Distrito los días 12 y 13 de junio.

El evento fue organizado por el Instituto de Formación y Actualización Judicial (INFORAJ) y el Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, tuvo lugar en el auditorio de la Fiscalía Zona Occidente.