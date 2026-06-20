Genera el Municipio de Chihuahua rendimientos superiores a los intereses pagados por financiamiento del complejo ambiental

Alcalde Bonilla reveló que rendimientos ascienden a casi 3 millones de pesos

Chihuahua, Chih., a 19 de junio de 2026.— El Municipio de Chihuahua obtuvo rendimientos financieros superiores al costo de la deuda contratada para el desarrollo del futuro complejo ambiental, según expuso el alcalde Marco Bonilla durante su participación ante el Consejo de Desarrollo Económico Regional Chihuahua (CODER).

De los 132 millones de pesos obtenidos mediante financiamiento desde 2022, 60 millones fueron destinados a la ampliación de la capacidad operativa del actual relleno sanitario, garantizando la recepción continua de residuos. El capital restante fue colocado en instrumentos de inversión productiva.

El resultado: mientras el costo acumulado en intereses asciende a 26.2 millones de pesos, los rendimientos generados por esas inversiones alcanzaron casi 29.7 millones de pesos, lo que representa un saldo positivo para las finanzas municipales.

“Los recursos no se quedaron estáticos; se invirtieron de forma productiva y los rendimientos han sido superiores a los intereses pagados”, señaló el alcalde Bonilla al detallar la estrategia financiera ante los integrantes del CODER.

Este resultado es reflejo del manejo responsable y transparente que ha caracterizado a la administración municipal: finanzas sanas, decisiones estratégicas y recursos públicos que trabajan a favor de los chihuahuenses.