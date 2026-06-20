Llevará Municipio programa “Patio de Mi Casa” a cuatro colonias este 22 y 23 de junio

Se realizan acciones para prevenir la garrapata y la rickettsiosis

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 20 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa que el programa “Patio de Mi Casa” continuará recorriendo distintos sectores de la ciudad para acercar servicios preventivos a las familias chihuahuenses.

Las brigadas estarán presentes el lunes 22 de junio en las colonias Martín López y Esperanza, mientras que el martes 23 de junio visitarán la Pavis Borunda y Aires del Sur.

Las jornadas se realizarán en un horario de 9:30 am a 2:00 pm, donde ofrecerán servicios gratuitos de ectodesparasitación y vacunación antirrábica para mascotas, así como Destilichadero.

Estas acciones forman parte de la estrategia de prevención de la rickettsiosis, promoviendo patios limpios y el cuidado responsable de las mascotas para reducir riesgos asociados a las garrapatas.

El Gobierno Municipal invita a las y los vecinos de estas colonias a aprovechar los servicios y mantenerse atentos a las redes sociales del IMPAS para conocer las próximas fechas y sectores que visitará el programa.