Policía Municipal detuvo a dos hombres con aparente cristal en la Ponce de León

-Durante recorridos de prevención y vigilancia de la Unidad de Pandillas.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 20 de junio de 2026.– Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a dos hombres por su probable participación en delitos contra la salud, luego de localizarles un equivalente a 22 porciones que contenían una sustancia con características similares al cristal.

Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de este sábado en el cruce de las calles Edgar Allan Poe y Miguel Ángel, en la colonia Ponce de León, donde los agentes detectaron un vehículo Honda Civic color rojo que obstruía la circulación.

Al acercarse para solicitar que movieran la unidad, los tripulantes comenzaron a insultar a los policías. Tras una inspección preventiva, a quien dijo llamarse Juan Ignacio T. B., de 24 años, le localizaron envoltorios con una sustancia granulosa blanquecina, mientras que Erick Alfredo M. D., de 20 años, portaba otros envoltorios con características similares.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado por el probable delito contra la salud.

Durante la intervención, una mujer y un hombre intentaron impedir la detención de los dos sospechosos y agredieron verbalmente a los agentes, por lo que fueron arrestados por una falta administrativa e ingresados al Centro de Detención Municipal de la Zona Norte.

El vehículo en el que viajaban fue asegurado y trasladado al corralón correspondiente para las investigaciones conducentes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.