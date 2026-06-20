Detiene SSPE a presunto líder criminal de El Valle de Juárez

Fueron asegurados seis fusiles de asalto, cartuchos útiles y un vehículo de alta gama durante la intervención

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, llevó a cabo la detención de Nicolás P. V, alias “El Nico” o “El Comandante Nico”, de 26 años, presunto líder criminal y generador de violencia en la zona de El Valle de Juárez.

La intervención se llevó a cabo la noche del 19 de junio en el cruce del bulevar Gómez Morín y la calle Faraday, en la colonia Partido Senecú de Ciudad Juárez, donde el detenido, originario de El Porvenir, en el Valle de Juárez, iba acompañado por Iraís R. A, de 35 años, y Anabel C., de 20 años de edad, ambas originarias de El Paso, Texas.

Los detenidos circulaban a bordo de un vehículo Audi en color negro con placas del Estado de Texas, durante la intervención los agentes estatales aseguraron seis armas largas, de las cuales 5 son tipo fusil calibre .223 y un arma larga calibre 7.62×39 milímetros, además de cargadores abastecidos y cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Cabe mencionar que el “El Nico” era considerado por la SSPE como un objetivo prioritario, durante el pasado mes de febrero se realizó un operativo para dar con su paradero, al ser identificado como principal generador de violencia y líder de un grupo criminal que opera en la zona de El Valle.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de continuar trabajando para retirar de las calles armas de alto poder y detener a quienes representen una amenaza para la seguridad de las familias chihuahuenses.